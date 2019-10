Akkoord over arbeidsvoorwaarden voor overgenomen werknemers Thomas Cook SVM

19 oktober 2019

15u20

Er is een akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de voormalige Thomas Cook-werknemers die normaal gezien vanaf maandag een zestigtal Neckermann-reisbureaus zullen bemannen. Dat hebben de overnemer, de Spaanse reisorganisatie Wamos en de vakbonden bevestigd.

Volgens Frédéric Van Waeijenberge, de commercieel directeur van Wamos Benelux, volgen de overeengekomen voorwaarden in grote lijnen de regelingen die bestonden bij het teloorgegane Thomas Cook Retail Belgium. Dat zegt ook Katrien Degryse van de socialistische bediendebond BBTK.

De werknemers behouden hun anciënniteit en brutoloon en ook ook de regelingen rond hospitalisatieverzekering en tijdskrediet blijven dezelfde. De waarde van de maaltijdcheques zou wel dalen, en de vroegere bonussen per afdeling zouden worden vervangen door een collectieve bonusregeling.

“Alles op schema”

Het akkoord was een van de laatste losse eindjes in de aanloop naar de geplande heropening van 62 reisbureaus onder het Neckermann-logo en de Neckermann-website maandag. Of die deadline gehaald wordt, hangt nog af van het technische luik. Want er moet een volledig nieuwe informaticastructuur op poten worden gezet. “Maar alles lijkt op schema te zitten om maandag inderdaad te kunnen opstarten", zegt Van Waeijenberge.

Wamos kondigde ruim een week geleden de overname aan van 62 van de 91 reiswinkels van het teloorgegane Thomas Cook Retail België en van ongeveer 200 van de 500 werknemers. In de winkels, die de merknaam Neckermann zullen dragen, zullen in in eerste instantie alleen producten van andere spelers worden verkocht, zoals Corendon, Pegase, Club Med en MisterFly.