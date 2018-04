Akkoord nakend bij Lidl, ondanks onheilspellende berichten van vakbonden Redactie

27 april 2018

18u19

Bron: Belga 3 Economie Vakbonden en directie van supermarktketen Lidl z itten dicht bij een akkoord om de sociale onrust op te lossen. De directie vraagt nu bedenktijd voor een tegenvoorstel dat de bonden deden. Dat wordt bevestigd aan VTM Nieuws.

De Lidl-directie en de vakbonden zitten sinds 14 uur samen voor een verzoeningsoverleg. Aan het einde van de namiddag sijpelde het nieuws naar buiten dat beide partijen "dicht bij een breuk" waren. Dat meldde Myriam Delmée, ondervoorzitter van de socialistische bediendebond BBTK/SETCa, via Twitter.

"Lidl: extreem gespannen verzoening ... dicht bij een breuk ... laatste poging van de bemiddelaarster", aldus Delmée rond 17.30 uur. Die boodschap gaf Delmée ook aan Belga tijdens een pauze in de onderhandelingen: "Ik vrees dat we naar een clash gaan."

Lidl : conciliation extrêmement tendue ...proche de la rupture ....dernière tentative de la conciliatrice... Myriam Delmée(@ MyriamDelmee) link

Ook in het begin van de namiddag klonk er bij de vakbondslui weinig optimisme. "Als je de werkdruk met dorst vergelijkt, dan zitten er in het glas slechts twee druppels. En daarmee les je geen dorst", zei Thomas Vanbiervliet van de liberale ACLVB toen.

BBTK-Limburg wachtte niet op de uitslag van de verzoening en stuurde eerder in de namiddag reeds een persbericht uit met de boodschap dat "de winkels van Lidl in Limburg maandag niet open zullen zijn" en dat het personeel die dag wil verzamelen aan de winkel in Genk. Voorzitter Carine Meuwis zei dat er weinig hoop is voor een akkoord. En wat als er toch een akkoord volgt? "Dan gaat de actie afgeblazen worden. Ik hoop dat, maar geloof er niet in met de informatie die ik nu gekregen hebben (vanuit de verzoening, nvdr.)" klonk het.

Maar nu zou er dan toch een doorbraak zijn. De directie heeft bedenktijd gevraagd voor een tegenvoorstel dat de bonden deden.

Meer dan honderd winkels van Lidl bleven vandaag dicht. Bij de keten woedt nu al drie dagen een stakingsactie tegen de hoge werkdruk.