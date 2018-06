Akkoord bij Opec bekrachtigd: productie met miljoen vaten per dag verhoogd Redactie

23 juni 2018

15u32

Bron: belga 2

In Wenen is vandaag het akkoord over een verhoging van de olieproductie bekrachtigd, waarover de leden van het oliekartel Opec het gisteren eens raakten. De productie wordt met een miljoen vaten per dag verhoogd om de verwachte stijging van de vraag in de tweede helft van het jaar op te vangen.