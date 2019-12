Ajax krijgt een dreun op de beurs na uitschakeling Champions League SVM

11 december 2019

10u25

Bron: Belga 0 Economie Het aandeel Ajax staat op de beurs in Amsterdam flink onder druk. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland overwintert niet in de Champions League. Beleggers sturen het aandeel ruim 10 procent lager nu de club de miljoenen van de belangrijkste Europese clubcompetitie misloopt.

Ajax verloor het laatste groepsduel van Valencia in eigen huis met 0-1. De club eindigde met 10 punten als derde in de poule, achter Valencia en Chelsea die allebei 11 punten verzamelden. De koploper van de eredivisie moet dus verder bekeren in de Europa League.

Door het mislopen van de knock-outfase van de Champions League laat de club vele miljoenen euro's liggen. Vorig jaar bereikte Ajax nog de halve finale van het prestigieuze toernooi. De club stond omstreeks 09.10 uur 14,1 procent lager op 19,15 euro.

Het aandeel van de beursgenoteerde Duitse voetbalclub Borussia Dortmund ging in Frankfurt meer dan 9 procent omhoog. Die club ging wel door naar de laatste zestien van het toernooi, ten koste van het Italiaanse Inter Milaan.