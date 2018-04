AirFrance-KLM ontkent bod op failliete Alitalia, Lufthansa waagt wel haar kans kv

10 april 2018

19u52

Air France-KLM ontkent dat het samen met de Britse prijsvechter easyJet en investeringsmaatschappij Cerberus een bod heeft uitgebracht op de failliete Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat liet een woordvoerder weten. Lufthansa waagde naar verluidt wel haar kans. In totaal hebben drie partijen op Alitalia geboden.

EasyJet liet weten een bod gedaan te hebben. Ingewijden verklaarden nadien tegen persbureau Bloomberg dat Air France-KLM met de budgetmaatschappij meedeed. "Maar wij hebben geen interesse in Alitalia", klinkt het nu. Eerder werd Air France-KLM nog samen met partner Delta Air Lines genoemd als geïnteresseerde in Alitalia. Ook toen werd dat ontkracht door de onderneming.

Wie de derde partij is, is niet bekend. Ryanair toonde eerder interesse, maar haakte eind vorig jaar af.

Alitalia ging vorig jaar failliet nadat het personeel zich tegen een grote saneringsoperatie had gekeerd. Grootaandeelhouder Etihad Airways besloot daarop de geldkraan dicht te draaien. Sindsdien vliegt Alitalia op basis van een overbruggingskrediet van de Italiaanse overheid. De onzekere situatie in de Italiaanse politiek maakt het onduidelijk of er verdere steun komt van de Italiaanse staat als Alitalia wordt overgenomen.