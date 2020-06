Airbus schrapt 15.000 banen SPS

30 juni 2020

20u00

Bron: Belga 0 Economie De Europese vliegtuigbouwer Airbus wil wereldwijd 15.000 banen schrappen. Dat heeft het bedrijf vanavond aangekondigd. De herstructurering, die tegen volgende zomer moet afgerond zijn, is een antwoord op de coronacrisis die de luchtvaartsector zwaar treft.

Airbus zal de volgende twee jaar 40 procent minder vliegtuigen produceren en afleveren, zo raakte eerder al bekend. Airbus verwacht dat de sector zich niet voor 2023 zal herstellen. Mogelijk duurt het zelfs tot 2025 voor opnieuw het niveau van voor de coronacrisis wordt bereikt.

In Frankrijk verdwijnen 5.000 jobs, in Duitsland 5.100 en de rest in Groot-Brittannië (1.700), Spanje (900) en 2.300 verspreid over de andere sites in de wereld. De details van de herstructurering worden met de sociale partners onderhandeld, klinkt het.