Airbus dreigt zich terug te trekken uit VK bij gebrek aan brexitakkoord: duizenden jobs op het spel

22 juni 2018

06u31

Airbus denkt eraan zijn investeringen in Groot-Brittannië terug te trekken als de Britse regering geen goed brexitakkoord afsluit met de Europese Unie. Dat blijkt uit een risicoanalyse over het Britse vertrek uit de EU die de Europese vliegtuigbouwer donderdag publiceerde.

Airbus stelt in Groot-Brittannië 14.000 mensen tewerk op 25 locaties. Nog eens 100.000 mensen werken er bij toeleveranciers.

Als Groot-Brittannië de Europese interne markt en douane-unie zou verlaten, dan zal de productie "erg waarschijnlijk ernstig worden verstoord door onderbrekingen van de stroom aan onderdelen", luidt het.

Airbus verwacht "catastrofale gevolgen" met een impact van miljarden dollars. "Het zou Airbus verplichten om zijn voetafdruk in het land, zijn investeringen in het Verenigd Koninkrijk in het algemeen en zijn afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk te heroverwegen."