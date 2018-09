Airbnb wil trouwe verhuurders aandelen geven FT

23 september 2018

09u42

Bron: ANP & De Volkskrant 0 Economie Airbnb wil trouwe verhuurders belonen met aandelen in het bedrijf. Het stuurde daarvoor een brief met informatie naar de Amerikaanse beurswaakhond SEC, want het verhuurplatform trekt over twee jaar naar de beurs.

Airbnb is van plan sommige verhuurders die gebruikmaken van het platform te belonen met aandelen in het bedrijf. Een stukje van het eigendom moet de band tussen verhuurders en de verhuurwebsite versterken. "Airbnb is een bedrijf dat afhankelijk is van zijn gebruikersgemeenschap. We zouden niets zijn zonder onze verhuurders. We willen onze trouwste fans belonen met aandelen, maar de regels moeten daarvoor wel veranderen", zegt Airbnb-topman Brian Chesky.

Tot nu toe hebben alleen investeerders en werknemers recht op aandelen. Het verstrekken van aandelen aan gebruikers van een platform is nog niet toegestaan. Taxi-apps Juno en Uber probeerden dergelijke regeling eerder al gedaan te krijgen, maar zonder succes. De Amerikaanse beurswaakhond, die ook toeziet op aandelen die niet aan de beurs zijn genoteerd zoals die van Airbnb, wordt nu dus in een brief gevraagd het nodige te doen. De beurswaarde van het verhuurplatform werd vorig jaar geschat op 31 miljard dollar.