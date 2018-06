Airbnb gaat dankzij 'truc' nu ook appartementen onderverhuren Wilko Voordouw

26 juni 2018

15u53

Bron: AD.nl 1 Economie Airbnb hoopt in Parijs met een extra verdienmodel nieuwe wind in de zeilen te krijgen. In de Franse hoofdstad gaat het huurappartementen 'onderverhuren'. Volkomen legaal, dankzij een samenwerking met de Franse makelaar Century 21. Zelfs het Parijse gemeentebestuur ziet er brood in.

Airbnb ligt in veel steden onder vuur. De 'rolkoffertjesterreur' leidde ertoe dat veel bewoners van het bedrijf af willen. Huisjesmelkers kochten juist panden aan om ze via het platform te verhuren, tot woede van gemeentebesturen, die in veel gevallen de woningverhuur aan een maximaal aantal nachten bond.

Airbnb werkte tot nu toe alleen met koopwoningen, maar door een nieuwe truc kunnen huurwoningen nu ook volkomen legaal worden aangeboden. Wie als huurder zijn woning verhuurt, doet namelijk aan onderverhuur.

Makelaar Century 21 heeft in samenwerking met Airbnb een speciaal huurcontract opgesteld. De eigenaar van het pand krijgt 23 procent van de huursom, de verhuurder ontvangt 70 procent en de resterende 7 procent gaat naar de makelaar. "Het voordeel is dat bijvoorbeeld studenten, die de zomermaanden elders doorbrengen of mensen die hun huurhuis tijdens de vakantie willen verhuren, dat nu legaal kunnen doen. Wij doen alle administratieve rompslomp, zorgen dat het appartement of huis niet meer dan 120 nachten per jaar wordt verhuurd. En op deze manier wordt de onderverhuur legaal gemaakt", zegt Laurent Vimont, ceo van Century 21, dat de rol van bemiddelaar speelt.

Extra inkomsten

"Het is interessant voor huurders, maar ook verhuurders. 60 procent van de woningen in Parijs wordt verhuurd. Die verhuurders zien ineens een extra inkomstenbron, naast de gewone huurinkomsten", zo legt Vimont het belang van de verhuurders uit.

Met het nieuwe systeem wordt begonnen in het centrum van Parijs, de plek waar Airbnb regelmatig bakzeil moest halen omdat het gemeentebestuur lange tijd tegenwerkte. Maar vreemd genoeg is de gemeente met deze constructie akkoord. De communistische schepen Ian Brossat ziet geen bezwaar: "Zolang een appartement niet meer dan 120 nachten per jaar is verhuurd, en zolang dit alles wordt gecontroleerd en geregistreerd, lijkt het me een prima systeem."

Als de driehoeksverhuur een succes wordt, hopen Century 21 en Airbnb het systeem te kunnen uitbouwen naar andere steden in Frankrijk. "Want in Lyon, Nice, Marseille, Toulouse of Montpellier zijn ook veel huurders, die op deze manier hun huur omlaag willen brengen. En waarom niet daarna buiten Frankrijk?"