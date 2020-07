Air France wil 7.580 banen schrappen tegen eind 2022 SVM

03 juli 2020

20u12

Bron: Belga 4 Economie Tegen eind 2022 wil Air France 7.580 banen schrappen. Het banenverlies volgt op de coronacrisis die het bedrijf "zwaar" getroffen heeft. De banen verdwijnen bij Air France zelf en bij de regionale dochtermaatschappij Hop!, melden vakbondsbronnen aan persbureau AFP. De directie bevestigde het nieuws intussen.

Bij Air France wil de directie 6.560 van de 41.000 banen (voltijdse equivalenten) schrappen. Bij Hop! staan 1.020 van de 2.420 banen op de helling.

Een groot deel van de banen zou verdwijnen via pensioneringen. Bij Air France hoopt het bedrijf zo 3.500 banen te kunnen schrappen, bij Hop! zijn er dat 820.



De directie wijst erop dat gedurende drie maanden de activiteiten en omzet met 95 procent gedaald zijn. Op het hoogtepunt van de crisis was er een dagelijks verlies van 15 miljoen euro. Om Air France-KLM door de crisis te loodsen, heeft de Franse regering eerder 7 miljard euro aan steun toegezegd via leningen en garantstellingen.