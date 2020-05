Air Canada schrapt zowat 20.000 banen HAA

16 mei 2020

06u17

Bron: AFP, ANP, Belga 0 Economie Air Canada gaat zowat 20.000 banen schrappen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om ongeveer de helft van het personeel van de luchtvaartmaatschappij. Dat maakte de directie van Air Canada vrijdag bekend in een brief aan het personeel.

Als gevolg van de coronapandemie, waardoor veel landen hun grenzen gesloten hebben, zag Air Canada zich genoodzaakt om het aantal vluchten met 95 procent te verminderen, wat zware financiële gevolgen met zich meebrengt.

"Daarom hebben we vandaag de extreem moeilijke beslissing genomen om onze operaties aanzienlijk af te slanken om in lijn te liggen met de vooruitzichten, wat betekent dat we ons personeelsbestand met 50 tot 60 procent gaan verminderen", luidt het in de brief. "We schatten dat ongeveer 20.000 mensen getroffen zullen worden.”



Air Canada is de grootste luchtvaartmaatschappij van het Noord-Amerikaanse land en telt ongeveer 38.000 personeelsleden.

In de huidige conjunctuur is een werking op zo'n grote schaal niet houdbaar voor de toekomst Air Canada

Met die capaciteit was het bedrijf in staat om dagelijks 1.500 vluchten uit te voeren met een vloot van 258 vliegtuigen. "In de huidige conjunctuur is een werking op zo'n grote schaal niet houdbaar voor de toekomst", luidt het echter. De ontslagen zullen op 7 juni worden doorgevoerd. De directie is in gesprek met de vakbonden over de uitvoering. Eind maart had Air Canada al meer dan 16.500 technisch werkloos gesteld.

Ook jobs weg bij LATAM

Ook de Chileense luchtvaartmaatschappij LATAM schrapt 1.400 jobs. Het gaat om banen in Chili, Colombia, Equador en Peru. Aanleiding is de coronacrisis, waardoor het vliegverkeer wereldwijd lam ligt. “De impact van Covid-19 is diepgaand en het is onvermijdelijk om de omvang van de LATAM-groep te verminderen om haar levensvatbaarheid op middellange termijn te beschermen”, zei CEO Roberto Alvo.

LATAM stelt zowat 41.000 mensen tewerk. In maart besliste de luchtvaartmaatschappij al om de lonen van haar werknemers tijdelijk te verminderen wegens de impact van de coronapandemie.