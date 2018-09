Air Belgium stopt al na 3 maanden met lijnvlucht naar Hongkong Redactie

Bron: Belga 2 Economie De verbinding Charleroi-Hongkong van Air Belgium wordt tijdelijk stopgezet, alleen tijdens het winterseizoen. Vanaf maart zouden de vluchten moeten hernemen. Dat zegt de topman van de luchtvaartmaatschappij, Niky Terzakis, vandaag. Aan de strategie verandert er niets: nog dit jaar hoopt hij een nieuwe bestemming in China te kunnen opstarten.

De pauze in de route naar Hongkong, die pas begin juni was opgestart, heeft volgens Terzakis te maken met een geschil met de Chinese touroperators waarmee Air Belgium samenwerkt. Zij zijn hun beloftes inzake capaciteit op de vliegtuigen en tarieven niet nagekomen, klinkt het. Er was ook geen akkoord over de samenwerkingsvoorwaarden voor het winterseizoen, en dus heeft de maatschappij beslist de route tijdelijk op te schorten. Dat is tijdelijk, benadrukt Terzakis. "De verkoop van zitjes vanaf de maand maart loopt gewoon door."

Voorlopig zal Air Belgium met haar vier vliegtuigen alleen vluchten uitvoeren voor andere maatschappijen. Maar het model van Air Belgium, de inplanting in Charleroi en de aangekondigde andere Chinese bestemmingen worden niet in vraag gesteld, benadrukt Terzakis. Zo hoopt hij nog dit jaar een of meer van die bestemmingen (Zhengzhou, Wuhan en Taiyuan) te kunnen opstarten.

De voorlopig laatste Hongkong-vlucht zal vermoedelijk plaatsvinden op 28 september. Passagiers die een vlucht boekten voor tijdens het winterseizoen, zullen gecontacteerd worden. Zij krijgen een alternatief aangeboden of kunnen een terugbetaling krijgen.

Terzakis voegt nog toe dat de beslissing geen gevolgen heeft voor de samenwerking met de luchthaven van Charleroi of voor de werknemers. "Integendeel, we versnellen onze zoektocht naar werknemers nog", klinkt het.