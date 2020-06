Air Belgium op zoek naar privé-investeerders kv

22 juni 2020

19u44

Bron: Belga 1 Economie Air Belgium wil bijkomende private aandeelhouders aan boord halen. Dat zei de CEO van de Belgische luchtvaartmaatschappij, Niky Terzakis, vandaag bij de toelichting van de jaarcijfers. De huidige aandeelhouders, waarvan 82 procent overheidsvehikels, "geloven in het bedrijf", benadrukte de topman voorts.

Onlangs nog raakte bekend dat de federale investeringsmaatschappij FPIM en de Waalse investeringsvehikels Sogepa en SRIW in totaal 7,5 miljoen euro injecteren in Air Belgium, terwijl Sabena Aerospace Engineering 300.000 euro op tafel legt.

Daarover zegt Terzakis dat het niet om "wanhopige steun" gaat. "Het heeft niets te maken met naar de Wetstraat gaan en te bedelen voor 400 miljoen euro", aldus de CEO met een sneer naar Brussels Airlines.

Air Belgium is volgens Terzakis in staat om flexibel te zijn en zich snel aan te passen aan de omstandigheden. "Maar we hebben wel nieuwe aandeelhouders nodig, vooral private spelers", aldus de CEO.



Terzakis gaf ook nog mee dat de Chinese aandeelhouders van de luchtvaartmaatschappij momenteel nog maar 9,4 procent in handen hebben. Ze hebben "geen enkele invloed op het beleid", klinkt het.