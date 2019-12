Ahold Delhaize investeert bijna half miljard dollar in de VS jv

11 december 2019

09u05

Bron: belga 0 Economie Ahold Delhaize gaat 480 miljoen dollar (433 miljoen euro) investeren in de bevoorradingsketen van zijn Amerikaanse supermarkten. De hervorming van het distributiemodel moet, na een overgangsperiode, een jaarlijkse besparing van meer dan 100 miljoen dollar opleveren. Dat meldt het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf.

Ahold Delhaize is met ketens als Food Lion, Giant Food, Giant/Martin's, Hannaford en Stop & Shop naar eigen zeggen de grootste speler aan de Amerikaanse oostkust. In heel de VS is het bedrijf de vierde speler, goed voor bijna 2.000 winkels in 23 staten.

Aan de bevoorradingsketen van die winkels gaat de Amerikaans dochter Ahold Delhaize USA nu sleutelen. De investering kadert in een nieuwe driejaarsstrategie om over te stappen naar een distributiemodel volledig in eigen beheer. Daarvoor zal het bedrijf drie distributiecentra van C&S Wholesale Grocers overnemen en twee bijkomende sites leasen. Ook zal Ahold Delhaize in twee nieuwe volledig geautomatiseerde vriesmagazijnen investeren.

De investering heeft geen impact op de cijfers van 2019, klinkt het nog.