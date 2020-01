Agfa verkoopt deel HealthCare IT-activiteiten voor 975 miljoen euro Redactie

29 januari 2020

09u24

Bron: Belga 0 Economie Agfa-Gevaert verkoopt een deel van zijn HealtCare IT-activiteiten aan de Italiaanse groep Dedalus. Dat heeft de beeldvormingsgroep uit Mortsel bekendgemaakt.

Agfa voerde al sinds begin december vorig jaar exclusieve onderhandelingen met de Italianen, die de activiteiten nu definitief overnemen voor een bedrijfswaarde van 975 miljoen euro.

De activiteiten van Agfa die worden verkocht zijn de softwarediensten die worden geleverd aan ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen. De belangrijkste afnemers van die diensten zitten in Duitstalig Europa, Frankrijk en Brazilië. Ook een klein deel van de imaging IT-activiteiten - dat is de software voor de communicatie van medische beelden - met name in Frankrijk, Brazilië en Duitsland wordt verkocht.

De transactie is onderworpen aan het gebruikelijke overleg met de werknemers, regulatoire goedkeuringen en opschortende voorwaarden. Beide partijen streven ernaar de transactie in de loop van het tweede kwartaal van 2020 af te ronden.

Dedalus is een Italiaanse groep actief in software voor de gezondheidszorg.