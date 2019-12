Agfa onderhandelt met Italianen over verkoop deel HeathCare IT-activiteiten HR

02 december 2019

09u13

Bron: Belga 0 Economie Agfa-Gevaert is exclusieve onderhandelingen opgestart met de Italiaanse groep Dedalus over een verkoop van een deel van de HealtCare IT-activiteiten. Dat heeft beeldvormingsgroep Agfa vandaag bekendgemaakt.

Dedalus zou 975 miljoen euro betalen voor de activiteiten. Verwacht wordt dat de transactie in de loop van het tweede kwartaal van 2020 afgerond zal zijn, als beide partijen tot een overeenkomst komen.



De activiteiten van Agfa die worden verkocht zijn de softwarediensten die worden geleverd aan ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen. De belangrijkste afnemers van die diensten zitten in Duitstalig Europa, Frankrijk en Brazilië. Ook een klein deel van de imaging IT-activiteiten - dat is de software voor de communicatie van medische beelden - met name in Frankrijk, Brazilië en Duitsland wordt verkocht.



Alles samen zijn de verkochte onderdelen goed voor een jaaromzet van ongeveer 260 miljoen euro. Agfa-CEO Christian Reinaudo spreekt van een “nieuwe mijlpaal” in het transformatieproces van de groep.



Dedalus is een Italiaanse groep actief in software voor de gezondheidszorg.