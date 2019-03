Agfa neemt JPMorgan onder de arm jv

13 maart 2019

09u53

Bron: belga 0 Economie Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert heeft JPMorgan aangesteld als financieel adviseur, met het oog op de verdere uitbreiding van de onafhankelijkheid van Agfa HealthCare. Dat heeft het bedrijf uit Mortsel aangekondigd.

De HealtCare IT-activiteiten, die vooral instaan voor softwareoplossingen voor ziekenhuizen, werden in 2018 afgesplitst van de rest van de groep. “Het is ons doel om de toekomst van zowel Agfa HealthCare als Agfa veilig te stellen door hen de slagkracht en de middelen te geven die ze nodig hebben om rendabele groei na te streven”, aldus CEO Christian Reinaudo bij de presentatie van de resultaten van de groep.

Wat de precieze plannen zijn van Agfa met HealthCare is nog niet duidelijk. “Te gepasten tijde zal gecommuniceerd worden over verdere details met betrekking tot de vorm en timing van deze actie”, klinkt het bij Agfa.

Uit de jaarcijfers blijkt dat Agfa in 2018 de omzet zag dalen met 8 procent tot 2,25 miljard euro. Netto zakte Agfa in het rood, met een verlies van 15 miljoen euro. Dat is grotendeels het gevolg van investeringen in het kader van het transformatieproces, klinkt het. Zonder die investeringen zou het nettoresultaat positief geweest zijn.