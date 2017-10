Agfa-Gevaert zet afsplitsing HealthCare IT-activiteiten in gang 08u40

De Mortselse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert gaat een deel van haar HealthCare IT-activiteiten onderbrengen in een aparte structuur binnen de groep. In eerste instantie gaat het om de activiteiten in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, zo meldt Agfa.

De groep maakte in augustus bekend dat ze een opsplitsing van haar HealthCare IT-activiteiten, die ongeveer een vijfde van de groepsomzet vertegenwoordigen, bestudeerde.



De aanleiding was een gebrek aan focus, zo zei CEO Christian Reinaudo toen. "De rest van de groep lijdt vandaag enigszins door het feit dat we dit gebrek aan focus hebben. Het feit dat de IT-afdeling nu zo gepositioneerd staat om te groeien, haalt veel aandacht weg van de traditionele activiteiten", aldus Reinaudo.



Nu heeft de raad van bestuur beslist om effectief een deel van de HealthCare IT-activiteiten "te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep", te beginnen met Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Die regio's vormen niet de hoofdmoot van de HealthCare IT-activiteiten, preciseert een woordvoerder.



Onder HealthCare IT vallen voornamelijk softwareoplossingen voor ziekenhuizen.