Agfa-Gevaert wil fabrieken in Franse Pont-à-Marcq en Britse Leeds sluiten

11 juni 2020

09u05

Bron: belga 1 Economie Agfa-Gevaert wil zijn drukplaatfabrieken in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en Leeds (Verenigd Koninkrijk) sluiten. Die intentie heeft het bedrijf bekendgemaakt. De beslissing heeft gevolgen voor 175 werknemersfuncties in Pont-à-Marcq en 76 in Leeds.

Agfa-Gevaert wijt de ingreep aan "de aanzienlijke en structurele afname van de vraag in de extreem competitieve offsetdrukmarkt". Het bedrijf zegt genoodzaakt te zijn om zijn productiecapaciteit aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. "De achteruitgang van de vraag gaat gepaard met een sterke afname van de drukplatenvolumes en aanzienlijke prijserosie", klinkt het.

Beide vestigingen produceren Agfa's Thermofuse-drukplaten. De marktvraag naar dit product daalt volgens het bedrijf nog sterker dan voor de meeste andere drukplaten van Agfa. De marktvooruitzichten zouden ook geen verbetering tonen in de komende jaren.

"Twee vestigingen in verschillende landen sluiten is een moeilijke beslissing, maar deze stap is voor Agfa absoluut noodzakelijk om zijn aanwezigheid in de offsetmarkt te vrijwaren", klinkt het. De sluiting zou plaatsvinden na de afronding van de geldende informatie- en consultatieprocedures in beide landen.