Agfa-Gevaert boekt een vijfde minder omzet

26 augustus 2020

08u36

Bron: belga 0 Economie De Mortselse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert heeft in het tweede kwartaal een omzet geboekt van 397 miljoen euro, een vijfde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft onder meer te maken met de impact van de coronapandemie, die zich vooral op de drukactiviteiten laat voelen, zo meldt Agfa. Het bedrijf verwacht een traag herstel.

"De Covid-19-pandemie, de problemen in de offsetdrukindustrie en de heroriëntatie op activiteiten met hogere marges in verschillende activiteitsgebieden hadden een sterke impact op de omzet van de groep", zo klinkt het in een persbericht. De aangepaste operationele winst (ebit) ging bijna de helft lager tot 16 miljoen euro.

Agfa-Gevaert verwacht een licht herstel in het derde kwartaal, maar "het hersteltempo zal naar verwachting nog zeer laag blijven", zo luidt het. Vooral in de drukindustrie kan de Covid-19-impact de komende kwartalen nog aanzienlijk zijn. Vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 geeft het bedrijf niet.

In mei werd de verkoop afgerond van een deel van de HealthCare IT-activiteiten aan de Italiaanse groep Dedalus voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro. Dankzij die verkoop boekte Agfa-Gevaert in het tweede kwartaal een nettowinst van 668 miljoen euro. De opbrengst van de verkoop houdt Agfa bij.

Ongeveer 350 miljoen euro wordt gebruikt om de pensioenregelingen te verstevigen, de rest "om de toekomst van de onderneming veilig te stellen en om de strategieën van de divisies voort uit te voeren".