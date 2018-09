Agenten krijgen oproep om naar de dokter te gaan in plaats van te werken SVM

25 september 2018

18u11

Bron: Belga 3 Economie Politievakbond NSPV heeft het personeel opgeroepen om vandaag bij de huisarts langs te gaan voor een check-up. De nationale vakbondsactie kadert in de onvrede over onder meer het statuut, de nieuwe regeling rond de ziektedagen en het personeelstekort. De actie werd volgens de bond in heel het land in verschillende mate gevolgd. Agenten meldden zich ziek en kwamen bijgevolg ook niet opdagen.

Met de nieuwe actie wil NSPV de druk verhogen op de federale regering. "De oproep om naar de dokter te gaan is een advies dat we gegeven hebben aan de achterban naar aanleiding van de Nationale welzijns- en gezondheidsdag", zegt NSPV-voorzitter Carlo Medo. "We zijn bezorgd om hun welzijn. De actie was niet bedoeld om het land plat te leggen."

In Luik bleef door de actie ongeveer 90 procent van het personeel afwezig, zegt nationaal NSPV-secretaris Thierry Bollin. De schietpartij in mei, waarbij twee agentes het leven lieten, is daar niet vreemd aan. Bij de Directie openbare veiligheid in Brussel bleef ongeveer 25 procent afwezig, in de politiezone Brussel 20 procent. In welke mate het politiepersoneel zich afwezig meldde in Vlaanderen kon Medo niet zeggen.

Geen boetes voor kleine overtredingen

De voorzitter wijst op een diepe onvrede bij het politiepersoneel, dat vertaalt zich in een opeenvolging van acties. De politiebond riep eerder op om in de tweede helft van september geen boetes uit te schrijven voor kleinere overtredingen.

Morgen verzamelt de bond -samen met VSOA- aan de justitiepaleizen uit onvrede over het feit dat een van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen de rest van zijn straf buiten de gevangenis mag uitzitten onder elektronisch toezicht. En vrijdag stapt de bond mee op tijdens de betoging van de federale ambtenaren omdat ziektedagen niet langer opgespaard kunnen worden.