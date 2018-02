Ageas verdient miljard euro met verzekeringen jv

21 februari 2018

08u25

Bron: belga 2 Economie Ageas heeft het voorbije jaar 960 miljoen euro winst uit verzekeringen gehaald. Dat is een derde meer dan een jaar eerder en goed voor een record, blijkt uit de jaarresultaten die de Belgische verzekeraar heeft vrijgegeven.

"Het beste resultaat uit onze geschiedenis", aldus CEO Bart De Smet. Sterke operationele prestaties in zowel België, Europa en Azië droegen bij tot de resultaten.

De aandeelhouders kunnen mee profiteren van de sterke cijfers. Ageas stelt een dividend voor van 2,10 euro per aandeel. Dat is hoger dan analisten hadden verwacht. Het dividend is bovendien bijna een kwart hoger dan de 1,70 euro per aandeel die een jaar eerder werd uitgekeerd. Toen was er wel nog een buitengewoon dividend van 0,40 euro per aandeel na de verkoop van de activiteiten in Hongkong.

Wordt ook rekening gehouden met de erfenis van voorganger Fortis, dan bedraagt de nettowinst van Ageas 623 miljoen euro.

Topman De Smet is tevreden over het realiseren van de financiële doelstellingen en toont zich "optimistisch" om dit te kunnen bevestigen.