Ageas verdeelt 1,3 miljard euro aan Fortis-gedupeerden Frank Dereymaeker

09u02

Ageas-topman Bart De Smet

Het is gebeurd. Verzekeringsgroep Ageas heeft een schikking getroffen met de gedupeerden van het Fortis-debacle. Ageas legt 1,3 miljard op tafel om het aanslepend juridisch conflict af te ronden. Duizenden Fortis-beleggers eisen al jaren een compensatie voor de verliezen die ze leden toen de regering tijdens de financiële crisis het gewezen Fortis ontmantelde.

Een eerste schikking werd door een Amsterdamse rechtbank afgewezen omdat er geen billijke verdeling was tussen gedupeerden die een claim hadden ingediend via een belangenorganisatie en de zogenaamde niet-actieven, die geen claim hadden ingediend.

In de nieuwe schikking valt dat onderscheid weg. Alle gedupeerden hebben nu recht op dezelfde basisvergoeding, al zullen de actieve gedupeerden nog wel aanspraak zullen maken op een bijkomende kostenvergoeding. "We zijn ervan overtuigd dat deze overeenkomst rekening houdt met de voornaamste bekommernissen van het Hof, en ook een billijke en evenwichtige oplossing biedt voor iedereen die getroffen is door de gebeurtenissen uit het verleden", zegt Ageas-topman Bart De Smet in een reactie.

Het schikkingsvoorstel moet nog wel aan het Hof van Beroep van Amsterdam voorgelegd worden. Dat Hof moet het voorstel bindend verklaren. Pas nadien zal duidelijk worden hoeveel elke gedupeerden als compensatie zal krijgen.