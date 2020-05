Ageas trekt winstprognose in door corona KVE

13 mei 2020

09u30

Ageas schrapt de prognoses voor 2020 door de coronacrisis. De winst uit de kernactiviteiten daalde in het eerste kwartaal, maar onder de streep was er wel een forse winstgroei voor de verzekeringsgroep. Die groei heeft te maken met het terugkopen van financiële effecten uit het het Fortis-verleden.

In het resultatenbericht wijst CEO Bart De Smet erop dat de directe gevolgen van de Covid-19-crisis beperkt bleven voor de commerciële activiteiten en claims, en de solvabiliteit bleef op peil. Maar de gevolgen van de Covid-19-pandemie voor de economie en de financiële markten zullen wellicht ook de rest van het jaar een invloed hebben op de prestaties en de resultaten. "Daarom kan Ageas de winstvooruitzichten niet bevestigen."

Tot nu had het bedrijf een nettowinst van 850 tot 950 miljoen euro vooropgesteld. De nettowinst uit verzekeringen daalde van 258 miljoen euro tot 113 miljoen euro. Hier spelen waardeverminderingen op de aandelenportefeuille in België en Azië. Zo leverden de levensverzekeringsactiviteiten nog 89 miljoen euro nettowinst op. Ook de schadeverzekeringen en dies meer (niet-leven) gingen lager, van 35 miljoen euro tot 24 miljoen euro winst. Hier speelden de februaristormen in België en aan de overzijde van het Kanaal mee.

Stijging nettowinst

De nettowinst van de groep steeg daarentegen van 251 tot 452 miljoen euro. Die forse klim is te danken aan het opkomen van de zogenaamde FRESH-effecten. Het gaat om effecten die het toenmalige Fortis in 2002 uitgaf voor institutionele beleggers.

Eerder had Ageas al gemeld dat het voorgestelde dividend van 2,65 euro behouden blijft. De verzekeringsgroep paste de uitkering wel aan, na de aanbevelingen van de regulatoren naar aanleiding van de coronasituatie. Een tweede aandeelhoudersvergadering zal zich in het najaar buigen over het gros van dat dividend (2,38 euro).