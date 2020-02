Ageas-topman Bart De Smet nieuwe voorzitter VBO mvdb

Bart De Smet, CEO van verzekeraar Ageas, is de nieuwe voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het is voor het eerst dat de voorzitter van de werkgeversorganisatie uit de financiële wereld komt.

De Smet (geboren in 1957) volgt bij het VBO Bernard Gilliot (Tractebel) op. Hij wordt voor drie jaar voorzitter van de belangrijkste werkgeversorganisatie van het land en wordt meteen ook voorzitter van de Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van vakbonden en werkgevers.

De Smet, gewezen manager van het jaar in 2016, kent de werkgeverswereld goed. Hij was eerder voorzitter van verzekeringsfederatie Assuralia en was vicevoorzitter van het VBO. Belangrijk, aldus VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans, is zijn parcours bij Ageas. Dat concern ging net als het VBO door heel wat veranderingen, en dat maakt De Smet de geschikte persoon om "ons door de woelige oceaan van verandering te gidsen", dixit Timmermans.

De Smet zelf, een zwaargewicht uit de Belgische bedrijfswereld, is alvast erg ambitieus. "Het moet de ambitie van België zijn om tegen 2030 opnieuw in de top vijf te belanden van meest competitieve landen", aldus de Ageas-topman. De voorbije jaren is ons land teruggezakt naar de 22ste plaats. De focus om weer tot de toplanden te behoren moet volgens hem liggen bij een verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, een verdere afbouw van de loonhandicap en het uitbouwen van Brussel als financieel centrum.