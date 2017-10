Ageas doet bijkomende inspanning van 100 miljoen euro in Fortis-schikking mvdb

21u32

Bron: Belga 0 Photo News Ageas-ceo Bart De Smet. Economie In het kader van de onderhandelingen over een aangepaste Fortis-schikking heeft Ageas beslist een bijkomende inspanning te doen van 100 miljoen euro. Dat meldt Ageas, de beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep, maandagavond in een persmededeling.

"Ageas en een aantal belangenorganisaties hebben intensief samengewerkt op een aangepast schikkingsvoorstel dat tegemoet zou komen aan de belangrijkste bezwaren die het hof van beroep in Amsterdam op 16 juni 2017 formuleerde. Omdat er nog geen overeenkomst werd bereikt, werd het hof gevraagd de indieningsperiode te verlengen. In die context, beslisten alle partijen om de discussies voort te zetten en verder te werken aan een redelijke en evenwichtige oplossing in het belang van alle stakeholders", luidt het deze avond.

Om tot een overeenkomst te komen die voldoet aan de belangrijkste bezwaren van het hof, besliste Ageas om een ultieme bijkomende inspanning te doen van 100 miljoen euro, "die het mogelijk moet maken om tegemoet te komen aan de belangrijkste bezwaren van het hof en rekening houdt met de eerder gemaakte engagementen".

"Redelijke en werkbare oplossing"

"Voor al onze stakeholders en voor de groep blijven wij ons inzetten om een redelijke en werkbare oplossing te vinden voor het verleden", zegt Bart De Smet, ceo van Ageas. "Daarom werd een verlenging van de indieningsperiode gevraagd. Bovendien is Ageas bereid om een extra financiële inspanning te doen. Ik heb het volste vertrouwen dat alle partijen zich de volgende weken ten volle zullen inzetten om tot een aangepast en evenwichtig akkoord te komen dat tegemoet komt aan de voornaamste bezwaren van het hof."