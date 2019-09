AG Insurance trekt zich terug als sponsor van Memorial Van Damme tvc

10 september 2019

06u47

Bron: Belga 0 Economie AG Insurance trekt zich terug als sponsor van de Memorial Van Damme. Dat meldt L'Echo vandaag. De verzekeraar was sinds 2014 de grootste sponsor van de atletiekmeeting, die vrijdag plaatsvond in het Koning Boudewijnstadion.

"We hebben binnen onze sponsorstrategie beslist om meer het accent te leggen op wat we 'participatieve' evenementen noemen, zoals de 10 Miles Series", aldus woordvoerster van AG Insurance Laurence Gijs. "Onder de noemer 'Move by AG' willen we voortaan vooral beweging en sportactiviteiten in al hun vormen promoten.”

Hoeveel de verzekeraar juist besteedde aan de Memorial is niet geweten, maar het gaat om honderdduizenden euro's. De volledige meeting kost 4,5 miljoen euro.