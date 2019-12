Afnemende productiviteit baart overheid zorgen IB

19 december 2019

05u29

Bron: Belga 6 Economie Ons land is een van zijn grootste troeven aan het kwijtspelen. Onze economie staat te boek als bijzonder productief, wat betekent dat bedrijven met inzet van eenzelfde aantal werknemers meer toegevoegde waarde produceren dan concurrenten in het buitenland. De laatste decennia neemt de productiviteit echter af. Dat meldt De Tijd.

“De jongste twee decennia is de productiviteit van onze bedrijven aan het slabakken en dat is een probleem”, zegt Luc Denayer, de voorzitter van de Nationale Raad voor de Productiviteit, een studie-instelling die de overheid bijstaat.

Economische crisis

In de jaren 70 werden onze bedrijven jaarlijks gemiddeld nog 4,3 procent productiever. Tussen 2000 en 2018 bleef die toename beperkt tot 0,8 procent per jaar. “Door de economische crisis viel de productiviteitsgroei wat terug en dat is normaal. De groei bleef helaas ook na de crisis laag”, zegt Denayer. Sinds de jaren 90 doen we het daardoor slechter dan onze grote buurlanden Duitsland en Frankrijk. We houden wel gelijke tred met Nederland.

De lage productiviteitsgroei is nefast voor de economische groei van ons land en voor de betaalbaarheid van ons sociaal systeem. “We doen een oproep aan de volgende regering en aan de sociale partners om oplossingen uit te werken zodat onze productiviteit sneller kan stijgen, anders zal de bevolking de rekening betalen”, zegt Denayer.

Bedrijven kunnen op verschillende manieren productiever worden. Een eerste is het personeel harder doen werken, maar daar zijn de limieten bereikt. Andere mogelijkheden zijn een slimmere arbeidsorganisatie of het inzetten van technologie.

Overgang naar diensteneconomie

Voor een deel is de slabakkende productiviteit het gevolg van de evolutie van een industriële naar een diensteneconomie. Volgens de Nationale Raad voor de Productiviteit is echter meer aan de hand. De experts wijzen erop dat onze dienstensector door een overdaad aan regulering niet altijd even efficiënt kan werken. Ook blijkt wat te schorten aan onze ondernemersdynamiek.