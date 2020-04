Afgelopen maand 40 procent minder vluchten op Brussels Airport door coronacrisis mvdb / Bron: Belga

01 april 2020

15u21 0 Economie De impact van het coronavirus op de vluchten van en naar Brussels Airport laat zich heel duidelijk zien. Er vonden in maart amper 10.888 vluchten plaats, of 40 procent minder dan in maart vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers op batc.be, een website van de luchthaven en luchtverkeersleider skeyes.

Het aantal vluchten tijdens de eerste tien dagen van de maand was nog vergelijkbaar met een jaar eerder, maar vanaf midden maart stuikte het verkeer ineen. Dat hangt samen met de maatregelen in België en andere landen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook vliegverboden in een resem landen waaronder de VS spelen een rol, net als luchtvaartmaatschappijen die beslisten om hun vloot grotendeels of helemaal aan de grond te houden.

Slechts 100 vluchten per dag

Van 16 tot en met 31 maart bijvoorbeeld, vonden er nog 2.800 vluchten plaats van en naar Brussels Airport, tegenover meer dan 9.000 in dezelfde periode vorig jaar. En sinds enkele dagen zijn er nog minder dan 100 vluchten per dag, waar dat er een jaar geleden nog elke weekdag rond de 600 waren.



De cijfers op batc.be omvatten alle vluchten op de luchthaven, dus niet alleen de reguliere passagiersvluchten, maar bijvoorbeeld ook repatriërings- en cargovluchten. En de vrachtafdeling van de luchthaven draait momenteel op volle toeren.



Wat de reguliere passagiersvluchten afzonderlijk betreft, die zijn de voorbije dagen verder verminderd. Van de meer dan 470 vluchten die oorspronkelijk op het vluchtschema stonden, vinden er woensdag maar 20 plaats, aldus Nathalie Pierard, woordvoerster van Brussels Airport. Dat is minder dan 5 procent.

Van 60.000 naar 1.300 passagiers

Qua aantal passagiers is de toestand nog frappanter: de luchthaven verwerkt momenteel nog zowat 1.300 passagiers per dag, tegen gemiddeld 60.000 per dag in februari. Dat is nog 2 procent. Er zijn tot slot nog maar zeventien passagiersmaatschappijen in mindere of meerdere mate actief op de luchthaven (repatriëringsvluchten uitgezonderd). Dat zijn er normaal meer dan 60.

