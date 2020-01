Advocaat blaast uitgedoofde Fortis-zaak nieuw leven in AW

07 januari 2020

20u35

Bron: Belga 0 Economie Advocaat Mischaël Modrikamen blaast de oude rechtszaak rond de ontmanteling van Fortis bij de handelsrechtbank van Brussel nieuw leven in. Er komt ook een mediacampagne. Dat meldt nieuwswebsite Business AM en bevestigt de advocaat aan Belga.

Modrikamen eist van de Franse bank BNP Paribas 7 miljard euro compensatie voor de overname van de toenmalige Fortis Bank.

Fortis ging in het najaar van 2008 kopje onder, te midden van de financiële crisis. De woelige verkoop aan BNP Paribas luidde het begin in van een resem procedures. Zo trof verzekeringsgroep Ageas, de juridische opvolger van Fortis, een schikking van 1,3 miljard euro voor gedupeerde beleggers.

In een tweede zaak, een strafprocedure, besloot het Brussels parket eind 2018 niemand van de voormalige toplui te vervolgen. Die beslissing moet wel nog bevestigd worden door de raadkamer.

Te lage prijs

Omdat het einde van de strafzaak zou naderen, blaast Modrikamen de procedure voor de Brusselse handelsrechtbank nieuw leven in. Die zaak lag stil, in afwachting van de afhandeling van de strafzaak, zegt de advocaat. Modrikamen verwacht zelf het definitieve einde van de strafzaak binnen zowat twee maanden. Modrikamen vraagt voor de handelsrechtbank alvast boter bij de vis. De bank is destijds verpatst aan een te lage prijs, klinkt het.

"De Fransen betaalden 11 miljard euro en hebben sindsdien voor 8 miljard aan dividenden ontvangen van BNP Paribas Fortis. Om nog niet te spreken van de toegang tot het Belgische spaargeld", zegt Modrikamen aan Business AM. In naam van ruim 1.200 gedupeerden, die voor het overgrote deel nog steeds aandeelhouder zijn van Ageas (ex-Fortis), eist de advocaat dat BNP Paribas 7 miljard euro stort aan Ageas.

Modrikamen schakelde ook een communicatiebureau in om de zaak opnieuw onder de aandacht te brengen. Zo is de website Fortisgate.com geregistreerd. Daar krijgt de surfer al een korte uiteenzetting van de argumenten.