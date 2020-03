Adidas verwacht klap van 1 miljard door coronavirus YV

11 maart 2020

10u12

Sportmerk Adidas verwacht dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China een grote hap uit de omzet van het eerste kwartaal neemt. De opbrengsten in de Chinese markt, die belangrijk zijn voor de Duitse sportkledingfabrikant, vallen naar verwachting 800 miljoen tot 1 miljard euro lager uit dan een jaar eerder.

Adidas wijst erop dat veel van zijn eigen winkels en die van andere sportkledingketens in China tussen eind januari en eind februari gesloten moesten blijven. Daardoor kelderden de verkopen in die periode met 80 procent. Sinds eind februari is er volgens het Duitse sportmerk sprake van een lichte verbetering, waarbij winkels weer opengaan en klanten mondjesmaat weer gaan shoppen.

Ook de winstgevendheid lijdt onder de epidemie, maakte het bedrijf bekend bij zijn jaarcijfers. De operationele winst over de eerste drie maanden van 2020 in China zal 400 miljoen tot 500 miljoen euro lager uitvallen dan een jaar eerder.

Azië derde van de omzet

Adidas verhoogde de omzet vorig jaar met bijna 8 procent op tot 23,6 miljard euro. Daarbij was Azië goed voor ruim een derde van de omzet, waar de verkopen in China met 15 procent stegen. De jaarwinst ging omhoog met 16 procent tot een kleine 2 miljard euro.

Voor dit jaar rekent Adidas ook op een stijging van de omzet en winst. Het bedrijf waarschuwt tegelijkertijd dat de wereldwijde effecten van het coronavirus moeilijk in te schatten zijn. Zo werkt de klap die de Chinese economie heeft gekregen naar verwachting ook door naar andere landen. Daarnaast is het nog de vraag of Adidas aan voldoende materiaal kan komen om zijn sportschoenen en -kleding te produceren.