ACV Transcom doet voorstellen om het sociaal klimaat op luchthavens te verbeteren

12 augustus 2019

21u27

Bron: Belga 0 Economie ACV Transcom heeft een tiental voorstellen gelanceerd om het sociaal klimaat op luchthavens te verbeteren. De vakbond pleit voor een structureel sociaal overleg tussen directie en vakbonden waarbij de hele luchthavenketen betrokken is. Ze wil ook strengere opvolging van de arbeidsomstandigheden en de staat van het materiaal waarmee dient gewerkt te worden.

Omdat de problemen waarmee het personeel in de verschillende luchthavenbedrijven geconfronteerd wordt dezelfde zijn (personeelsgebrek, slechte staat van het materiaal, gebrek aan sociaal overleg...) en elk sociaal conflict bovendien effect heeft op de rest van de luchthavenketen, pleit ACV Transcom voor de oprichting van een sociaal overlegorgaan waar de hele sector in vertegenwoordigd is. De vakbond wil ook de oprichting van één paritair comité voor de luchthavenactiviteiten, met een paritair subcomité voor de handling van de bagage.

ACV Transcom wil ook een strengere opvolging van de arbeidsomstandigheden en de staat van het materiaal. De vakbond wil met name dat het materieel voor handling door de luchthavenuitbater aangekocht wordt (die het vervolgens verhuurt aan de handlers) en meer toezicht vanuit FOD Mobiliteit op de financiële voorwaarden voor het verkrijgen van een licentie en het handlingmateriaal.

In elk luchthavengebied in ons land moet één Comité Preventie en Bescherming opgericht worden. Syndicale afgevaardigden moeten binnen dit gebied over bedrijfsgrenzen heen toezicht kunnen houden op geldende cao's en dergelijke.