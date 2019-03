Accijnzen op tabak leveren Belgische staatskas 2,3 miljard euro op kg

08 maart 2019

13u29

Bron: Belga 0 Economie De ontvangsten uit accijnzen op tabak zijn vorig jaar gestegen tot 2,3 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) op een vraag van senator Guy D'haeseleer (Vlaams Belang). D’haeseleer spreekt van een paradox: “Enerzijds ontmoedigt de overheid het tabaksgebruik, anderzijds is ze er enorm afhankelijk van.”

De accijnzen op tabak werden deze legislatuur twee keer verhoogd, in het kader van het gezondheidsbeleid, maar ze leveren natuurlijk ook een stevige bijdrage aan de schatkist. In 2016 waren de accijnzen goed voor 2,249 miljard euro. In 2018 is dat gestegen tot 2,373 miljard. Zowel de inkomsten uit sigaren als uit sigaretten en roltabak stijgen.



Opvallend is dat het Groothertogdom Luxemburg vorig jaar 10 miljoen accijnzen heeft doorgestort aan ons land, tegenover 4 miljoen een jaar eerder.

Paradox

Volgens Guy D'haeseleer schuilt er een enorme paradox in de cijfers. "Enerzijds ontmoedigt de overheid - terecht - op alle mogelijke manieren het tabaksgebruik, maar anderzijds is ze er enorm afhankelijk van.”



“Net zoals de roker verslaafd is aan de sigaret, is de overheid verslaafd aan de inkomsten die eruit voortvloeien”, meent hij. “Kort door de bocht kan je stellen dat zonder de rokers het begrotingstekort met meer dan 2 miljard zou aangroeien.”



D'haeseleer heeft naar eigen zeggen geen pasklare oplossing voor het probleem, maar oppert dat roken onder de 21 verboden zou kunnen worden.