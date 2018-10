ABVV wil stevige loonopslag en landingsbanen vanaf 55 jaar SVM

26 oktober 2018



Een stevige loonopslag en het behoud van landingsbanen voor oudere werknemers op 55 jaar. Dat zijn twee van de speerpunten waar de socialistische vakbond mee naar het loonoverleg trekt.

Vakbonden en werkgevers onderhandelen tweejaarlijks over de loon-en arbeidsvoorwaarden in ons land. Het interprofessioneel overleg vangt normaal in december aan, maar zal nu pas in januari van start gaan. Het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, dat de start van het loonoverleg betekent, loopt immers vertraging op.

Het ABVV eist alvast een "stevige marge" op voor nominale loonsverhogingen bovenop de index, zo blijkt uit de IPA-eisenbundel die de vakbond heeft opgesteld. Hoeveel de vakbond daarmee bedoelt, wil algemeen secretaris Miranda Ulens voorlopig niet kwijt.

“Niet normaal”

"Er is economische groei, maar de werknemers zouden daar niet van kunnen profiteren? Dat is niet normaal", klinkt het. De nieuwe loonwet -waardoor het loonoverleg in een veel strikter kader zit- moet rekening houden met die economische groei, mag geen rem vormen en moet zo nodig opnieuw worden aangepast, stelt de socialistische vakbond. Een andere looneis is het optrekken van de bruto minimumlonen richting 14 euro per uur of 2.300 euro per maand.

Héél gevoelig bij het ABVV liggen de landingsbanen, waardoor oudere werknemers halftijds of 4/5 kunnen werken. De regering heeft de minimumleeftijd daarvoor opgetrokken tot 60 jaar. Het ABVV wil dat opnieuw naar 55 brengen voor iedereen.

Opvallend: de vakbond is van plan tijdens het loonoverleg ook te praten over het verder wegwerken van de loonkloof tussen man en vrouw en wil daarbij het ‘Fins model’ op tafel leggen. In Finland moeten de bedrijven zelf bewijzen dat ze iedereen evenveel betalen voor gelijk werk. In België is het de werknemer die moet kunnen aantonen dat er sprake is van discriminatie.