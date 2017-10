ABVV voert actie tegen pensioenhervorming SPS

11u26

Bron: Belga 0 Photo News Economie De socialistische vakbond ABVV heeft aan de Brusselse Pensioentoren en aan het federaal parlement actie gevoerd tegen een nieuwe geplande maatregel binnen de pensioenhervorming van de regering-Michel. Daarbij worden de mensen die na een lange loopbaan op brugpensioen gaan onterecht getroffen volgens de ABVV.

"De beloftes van deze regering zijn niet gehouden, want ze gebruiken het pensioendossier om besparingen te doen", stelt federaal secretaris van het ABVV Miranda Ulens. "De pensioenen die het laagst liggen en met moeite rondkomen, betalen hiervoor de kostprijs."

De nieuwe maatregel gaat bij het bepalen van het pensioen niet meer kijken naar de best verdienende jaren van een loopbaan, maar naar de beginjaren. Zo worden mensen die op jonge leeftijd begonnen werken, vaak in arbeidsintensieve sectoren, benadeeld.

Opschorting

Aan het federaal parlement, waar om 10 uur de zitting en aansluitend de stemming over de wet betreffende het principe van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen plaatsvindt, verzamelde het ABVV daarom enkele getuigen. Samen zullen ze de commissie sociale zaken bijwonen, maar spraken ze vanochtend ook verschillende politici aan over hun probleem.

Een van de getuigen is Michel. Hij begon op zijn 15de te werken in de bouw en ging na 42 jaar op burgpensioen. De nieuwe maatregel zorgt ervoor dat hij tot 100 euro per maand minder pensioen krijgt.

"We eisen een opschorting van deze maatregel en een strategische discussie met de sociale partners over de uitwerking van het pensioensysteem", aldus Ulens.