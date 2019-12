ABVV plant actie in Brussel om poetshulpen extra loon te geven SVM

23 december 2019

15u38

Bron: Belga 0 Economie De socialistische vakbond ABVV gaat op maandag 13 januari actievoeren in Brussel tegen de grote dienstenchequebedrijven. De vakbond eist meer loon voor de huishoudhulpen die met dienstencheques werken. De christelijke bond ACV kondigde eerder al een staking aan op 8 januari.

De vakbonden vragen 1,1 procent meer loon voor de zowat 145.000 dienstencheque-werknemers. De werkgevers zien daar echter geen ruimte voor. Omdat de onderhandelaars er niet uit geraken, is een sociaal bemiddelaar aangesteld. Dat bracht tot nu toe nog geen zoden aan de dijk.

ACV koos voor een staking, ABVV gelooft meer in betogen. Eerder waren er al acties in onder meer Brugge en Hoeselt, nu wil ABVV Dienstencheques opnieuw een centrale actie organiseren in Brussel.

Die actie zal opnieuw gericht zijn tegen grote commerciële bedrijven, zegt de vakbond. "Deze bedrijven maken nog steeds aanzienlijke winsten, zitten op grote reserves en delen dividenden uit. Het zijn bovendien deze bedrijven die het overleg blokkeren.”