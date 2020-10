ABVV eist duidelijkheid over dienstenactiviteiten Engie IB

05 oktober 2020

06u59

Bron: Belga 0 Economie Het ABVV vraagt het Franse energieconcern Engie, dat in ons land eigenaar is van onder meer de kerncentrales van Doel en Tihange, duidelijkheid over de Belgische poot in de dienstenactiviteiten die deel uitmaken van de groep. Dat meldt de socialistische vakbond vandaag.

Het hoofdkwartier van Engie in Parijs kondigde onlangs aan dat twee derde van de dienstenactiviteiten van de wereldwijde groep Engie zullen worden afgestoten. Momenteel is het personeel in het ongewisse over wat er zal gebeuren met de Belgische poot van Engie in de dienstensector, klaagt het ABVV aan.

"Voor de zomer werd er een uitgebreide herstructurering voorgesteld binnen de activiteiten van Engie België. Met het project 'Lysandra' wenste men te streven naar meer integratie tussen de verschillende bedrijven. Enkele maanden later wordt het geweer van schouder veranderd", kadert het ABVV de gebeurtenissen.

“W erknemers niet tegen elkaar uitspelen”

De vakbond eist dat de dienstenactiviteiten binnen Engie als één geheel blijven beschouwd worden. "Voor het ABVV is het cruciaal dat de 10.000 werknemers niet tegen mekaar worden uitgespeeld. Integendeel: we willen dat de belangen van alle werknemers op een behoorlijke manier gewaarborgd blijven", aldus het ABVV, dat zo snel als mogelijk duidelijkheid wil.

Engie bevestigde eind juli dat het zich wil concentreren op een aantal activiteiten zoals hernieuwbare energie en infrastructuur. Ook liet het bedrijf weten na te denken over de toekomst van een deel van de dienstendivisie. In België zijn 10.000 werknemers rechtstreeks tewerkgesteld in deze branche. Het gaat om Fabricom, Axima en Cofely maar ook om kleinere entiteiten.