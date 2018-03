Ablynx kegelt Bekaert uit Bel20 sam

07 maart 2018

19u45

Bron: belga 0 Economie Staaldraadproducent Bekaert verdwijnt uit de Bel20. Biotechonderneming Ablynx neemt op 19 maart zijn plaats in de korf van de twintig grootste aandelen op de Brusselse beurs in, meldt beursuitbater Euronext.

Dat Bekaert uit de korf van steraandelen tuimelt, komt op een vreemd moment. Het Gentse Ablynx heeft sinds eind januari immers een akkoord op zak met Sanofi. Het Franse farmabedrijf telt 3,9 miljard euro neer om Ablynx over te nemen. "Het bod is nog niet gerealiseerd", aldus de woordvoerder van Euronext. "We konden er nog geen rekening mee houden."

Bekaert verliest zijn stek omdat de marktkapitalisatie te laag uitkwam. "Het komt omdat hun beurskapitalisatie lager is. Ze komen op de 24e plaats, waardoor ze uit de index gaan", legt Euronext-woordvoerder Pascal Brabant uit. Bedrijven die reeds deel uitmaken van de Bel20, zijn maar veilig tot en met plaats 22.

Met Bekaert verdwijnt een gevestigde waarde uit de Bel20. Het West-Vlaamse bedrijf dat onder meer staalkoord maakt voor gebruik in autobanden, was er reeds bij de start van de Bel20 in 1991 bij. Op een onderbreking van een jaar eind jaren negentig na, noteerde het aandeel steevast bij de grote waarden.