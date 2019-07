AB InBev verkoopt Australische onderdeel voor 10 miljard euro SPS

19 juli 2019

08u33

Bierreus AB InBev verkoopt zijn Australische onderdeel Carlton & United Breweries aan Asahi. De Japanse groep telt 16 miljard Australische dollar (ongeveer 10 miljard euro) neer en koopt ook de rechten om AB InBev-merken in Australië te commercialiseren. Met de verkoop wil AB InBev zijn schulden verder afbouwen, zo meldt de Belgisch-Braziliaanse brouwer.

De deal moet normaal in het eerste kwartaal van 2020 afgerond zijn. Met de verkoop wil AB InBev zijn schulden verder afbouwen. Het bedrijf, met hoofdkwartier in Leuven, zal daarvoor “vrijwel alle opbrengsten van de verkoop” aanwenden. Voorts helpt de transactie volgens de brouwer om de “expansie naar andere snelgroeiende markten in de APAC-regio (Oost-Azië en Australië, red.) en elders in de wereld te versnellen”. “We blijven een groot potentieel zien voor onze activiteiten in de APAC-regio en de regio blijft een groeimotor binnen ons bedrijf”, zegt CEO Carlos Brito. “We zitten in een unieke positie om opportuniteiten voor groei in de APAC-regio te benutten.”

AB InBev zegt ook te blijven geloven in een beursgang van zijn Aziatische divisie Budweiser Brewing Company APAC, nu met uitzondering van de Australische activiteiten. Voorwaarde is wel dat die "tegen de juiste waardering" kan worden afgerond. Vorige week blies AB InBev een geplande beursgang van Budweiser APAC nog af wegens moeilijkheden met de prijszetting.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer kan een miljardenopbrengst goed gebruiken. Door aankopen van honderden merken in tientallen landen heeft het concern een schuld van meer dan 100 miljard dollar opgebouwd.