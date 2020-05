AB InBev verkocht 9 procent minder bier en verwacht veel grotere corona-impact in tweede kwartaal TMA

07 mei 2020

08u01

Bron: Belga 2 Economie De verkochte volumes van bierreus AB InBev zijn fors lager gedoken in het eerste kwartaal. De Covid-19-pandemie stuurde het totale volume 9,3 procent lager. De brouwgroep verwacht bovendien een "veel grotere impact" in het tweede kwartaal, onder meer door de wereldwijde horecasluitingen.

Het jaar startte goed met een volumegroei van 1,9 procent in de eerste twee maanden, zegt de brouwer van onder meer Stella, Corona - het bedrijf hanteert zelf consequent Covid-19 om de pandemie te benoemen - en Budweiser. Maar daarin zit het cijfer van China niet vervat, de coronacrisis brak er eind januari al uit. De impact van Covid-19 nam toe tegen het einde van het kwartaal. "Bijgevolg daalde ons totale volume in het eerste kwartaal met 9,3 procent en met 3,6 procent als we geen rekening houden met China", klinkt het in het resultatenbericht.

De omzet nam met 5,8 procent af tot 11 miljard dollar (10,19 miljard euro). Voor het tweede kwartaal is het bedrijf heel somber. "We verwachten dat de impact op onze resultaten voor het tweede kwartaal veel groter zal zijn dan in het eerste kwartaal." Dat was reeds af te lezen uit de verkoop in april. In de vierde maand van het jaar daalden de wereldwijde volumes ongeveer 32 procent, vooral door de sluiting van de horecazaken en overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van Covid-19.

De coronacrisis stuurde de genormaliseerde winst in het eerste kwartaal onder het nulpunt, tot een verlies van 845 miljoen dollar (782,7 miljoen euro), tegenover 2,4 miljard dollar (2,22 miljard euro) winst 12 maanden eerder.