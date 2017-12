AB InBev verhuist wereldwijde aankoopdienst van Leuven naar Zwitserland EB

15u19

Brouwer AB InBev verhuist zijn wereldwijde aankoopdienst van Leuven naar Zug in Zwitserland. De woordvoerder bevestigt hiermee een bericht van Trends. De wereldwijde aankoopdienst, in het verleden goed voor een 70-tal banen in ons land, staat in voor de grote aankoopcontracten van bijvoorbeeld flessen, blikjes, IT-diensten, ....

"Het is maar een klein onderdeel van onze volledige aankoopafdeling", zegt woordvoerder Peter Dercon. Hij wijst erop dat elke brouwerij, dus ook die in Leuven, een lokale aankoopafdeling heeft die uiteraard behouden blijft.

De verhuis van het 'Global Procurement Office' van Leuven naar Zug komt niet helemaal als een verrassing. Sinds de overname van SABMiller - dat zijn wereldwijde aankoopdienst al enkele jaren in Zug gevestigd had - liet AB InBev weten dat het één aankoopcentrale wilde creëren. Eerder dit jaar verhuisde aankoopmanager Tony Miliken al naar Zug. Nu volgt dus de rest van zijn team.

Expertise

De keuze voor het Zwitserse Zug is volgens de woordvoerder ingegeven door het feit dat daar heel wat expertise aanwezig is. Heel wat andere multinationals hebben er hun aankooporganisatie gevestigd. Dat het kanton ook fiscaal erg voordelig is, speelde volgens de woordvoerder geen rol.

De nieuwe wereldwijde aankoopcentrale van AB InBev zal zo'n 125 à 150 mensen tewerkstellen. Vanuit Leuven maakt een 35-tal medewerkers de overstap.

De Europese aankoopdienst van AB InBev blijft in Leuven, aldus Trends. Ook het wereldwijde hoofdkantoor blijft er gevestigd. "We blijven in België goed voor een paar duizend werknemers", stelt Dercon gerust.