AB InBev-topman Carlos Brito krijgt bonus van 5,1 miljoen euro

01 maart 2018

Het afgelopen jaar was een groot succes voor de Belgisch-Braziliaanse brouwer, met de beste resultaten in drie jaar en opnieuw een stijgende bierverkoop. Dat vertaalt zich dus in de verloning van het topmanagement. AB-InBev-topman Carlos Brito krijgt een bonus van maar liefst 5,1 miljoen euro. Dat meldt het bedrijf in het jaarverslag.

Dankzij een sterk vierde kwartaal wist AB InBev zijn jaaromzet met 5,1 procent op te krikken tot 56,44 miljard dollar (46,3 miljard euro). De ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging 13,4 procent omhoog tot 22,08 miljard dollar (18,11 miljard euro). Qua nettowinst ging de genormaliseerde winst per aandeel 42,8 procent hoger tot 4,04 dollar per aandeel. 2017 was met andere woorden een succesjaar.

De gecombineerde omzet van de drie topmerken Stella Artois, Budweiser en Corona steeg 9,8 procent. Stella won wereldwijd 12,8 procent, dankzij forse groei in Argentinië, de Verenigde Staten en Australië. Budweiser (+4,1 procent) hinkt achterop tegenover Stella en Corona (+19,9 procent).

Miljoenenbonus

CEO Carlos Brito is "zeer tevreden" over de resultaten, zei hij vandaag bij de toelichting op de hoofdzetel in Leuven. En dus krijgt het topmanagement, waaronder Brito zelf, een betere verloning. Voor de AB-InBev-topman betekent dat een miljoenenbonus van 5,1 miljoen euro.

Enerzijds bleef Brito's vaste loon in 2017, zoals bepaald in zijn contract, stabiel op 1,64 miljoen dollar. In euro geeft dat een lichte daling tot 1,45 miljoen euro. Alles samen stijgt Brito's loon (cash) zo van bijna anderhalf miljoen naar zowat 6,5 miljoen euro. Het variabele deel wordt bepaald door de bedrijfsprestaties en individuele doelstellingen. Twee jaar geleden kreeg Brito 2,96 miljoen euro variabele verloning.

De variabele verloning is bij AB InBev een belangrijk element van het loonbeleid en moet de managers aanzetten om de doelstellingen te halen, zo luidt steevast de uitleg. De managers krijgen het variabele deel cash uitbetaald, maar worden aangezet om hiermee te investeren in AB InBev-aandelen, die ze dan vijf jaar moeten aanhouden. Daarbij krijgen ze 10 procent korting en per gekocht aandeel ook enkele gratis stuks. De toplui kunnen tot 60 procent van de variabele verloning in aandelen investeren. Door die omzetting in aandelen, kan de variabele verloning dus fors stijgen in waarde.

En dan zijn er nog de aandelenopties. Brito kreeg er in januari dit jaar 359.606 toegekend aan een uitoefenprijs van 94,36 euro.

Krimpende biermarkt

Maar niet alles bleek rozengeur en maneschijn. De biermarkt is echter al een tijdje krimpend op verschillende plaatsen in de wereld."De omzet groeide in negen van de tien topmarkten", klonk het bijvoorbeeld. Dat betekent echter ook dat de omzet op de zeer belangrijke Amerikaanse markt daalde. In heel 2017 ging de omzet in de Verenigde Staten 2 procent lager. Anderzijds steeg de winstgevendheid er wel. De daling komt op het conto van de pilsbieren Bud en Bud Light, die terrein blijven verliezen. Stella Artois bijvoorbeeld ging er wel op vooruit in de VS. In heel de zone Noord-Amerika, inclusief Canada, was er 1,8 procent omzetdaling tot 15,7 miljard dollar en daalden de volumes 3,3 procent.

Op de andere belangrijke markten zoals Brazilië, Colombia of Mexico was er telkens groei. Belangrijk: in thuismarkt Brazilië heeft de brouwer "nu ook het herstel ingezet". In 2016 woog Brazilië nog op de resultaten.

AB InBev speelt daar op verschillende manieren op in. Een voorbeeld is "premiumisering" van bier. Voor AB InBev is dat een van de commerciële prioriteiten geworden. Het bedrijf zet in op een verbeterde "consumentenervaring" en biedt meer keuzemogelijkheden aan, met verschillende speciaalbieren en ambachtelijke bieren. Ook alcoholvrije en -arme varianten winnen aan belang.

Stabiliteit

Het totale dividend blijft stabiel op 3,6 euro per aandeel, net als de twee voorgaande jaren. Bovenop het in november reeds uitgekeerde interimdividend van 1,6 euro, stelt het bedrijf 2 euro slotdividend voor. AB InBev verwacht dat het dividend na verloop van tijd zal toenemen. Maar door de schuldafbouw, verwacht de brouwer dat de groei van het dividend op korte termijn beperkt zal blijven, zei CFO Dutra.

AB InBev verwacht dat in 2018 omzet en ebitda "opnieuw een mooie groei zullen kennen".