AB InBev ondersteunt horeca met investering van minstens 1 miljoen euro

19 maart 2020

22u13

Bron: Belga 0 Economie Ter ondersteuning van de zwaar getroffen horecasector investeert AB InBev de komende weken minstens 1 miljoen euro in deze sector via verschillende acties zoals het gratis schoonmaken van tapleidingen en de vervanging bij de heropstart van oude voorraden door vers bier. Dat meldt woordvoerster Karolien Cloots.

Voor panden die ze huurt van een eigenaar en doorverhuurt aan een horeca-uitbater geeft AB InBev uitstel van betaling van huur zolang de federale overheid de sluiting beveelt. "We zullen ook met de eigenaars van de huurpanden bespreken of er verdere maatregelen mogelijk zijn", aldus Cloots. De brouwerij bezit met name niet zelf panden waarin horecazaken gevestigd zijn.



AB InBev bekijkt voorts met elke horeca-ondernemer situatie per situatie om voor elk een passende oplossing te vinden die hen zo goed mogelijk door deze moeilijke periode kan loodsen. De brouwerij staat ook in nauw contact met zowel Horeca Vlaanderen als de Belgische Brouwers en ondersteunt hun pleidooi voor overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de horecasector.

