AB InBev liep al 261 miljoen euro aan opbrengsten mis in China door virus jv

27 februari 2020

08u09

Bron: belga, ANP 4 Economie Bierreus AB InBev is door de uitbraak van het coronavirus in China in de eerste twee maanden van dit jaar ongeveer 285 miljoen dollar (261 miljoen euro) aan opbrengsten misgelopen en ongeveer 170 miljoen dollar (155 miljoen euro) aan ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) verloren. Dat meldt het bedrijf bij de presentatie van zijn jaarresultaten. Voor het eerste kwartaal gaat AB InBev uit van een winstdaling van het groepsresultaat met 10 procent, vooral als gevolg van het coronavirus maar ook omdat Brazilië in dezelfde periode vorig jaar erg sterk presteerde.

"De uitbraak van Covid-19 heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de vraag in China in zowel het horeca- als het thuisgebruiksegment", klinkt het bij biergigant AB InBev, het concern achter merken als Jupiler, Hoegaarden, Leffe én het van oorsprong Mexicaanse biermerk Corona. AB Inbev verkiest overigens de benaming Covid-19 boven die van coronavirus.

Daarnaast was de vraag tijdens het Chinese Nieuwjaar lager dan de vorige jaren aangezien het samenviel met de start van de uitbraak.

Volgens AB InBev-topman Carlos Brito blijven de Chinezen sinds eind vorig jaar vooral thuis en dus heeft AB InBev zijn focus verlegd op de e-commercekanalen. “Daar hebben we een groter marktaandeel dan gemiddeld”, aldus de topman donderdag in een conference call. Hij wees er wel op dat elke provincie in China met betrekking tot de uitbraak andere regels hanteert en dat de situatie nog elke dag wijzigt. “Maar onze mensen doen er alles aan om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen.”

Voor wat de productie betreft, heeft AB InBev intussen weer meer dan de helft van zijn brouwerijen in China heropgestart. Volgens Brito beschikt het bedrijf over de goedkeuring om overal de productie op te starten, behalve in de zwaarst getroffen provincie Wuhan. “We volgen de richtlijnen van de overheden op.”

Door de uitbraak van Covid-19 hanteert AB InBev ook strengere regels voor zakenreizen. Brito: “We volgen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Niet-essentiële reizen worden afgeraden aan ons personeel, want zijn veiligheid komt op de eerste plaats”.

Voor het eerste kwartaal gaat AB InBev nu uit van een winstdaling met 10 procent. Ook het feit dat Brazilië in dezelfde periode vorig jaar erg goed presteerde - met meer dan 10 procent omzetgroei en 8 procent winstgroei - speelt een rol, legde de topman uit.

Voor het hele boekjaar verwacht de bierreus wel nog altijd 2 à 5 procent meer brutowinst (ebitda), maar tegelijk wordt beklemtoond dat dit gebaseerd is op de huidige toestand rond Covid-19. Met andere woorden: de onzekerheid rond de virusuitbraak maakt ook de winstvoorspelling nog onzeker.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht AB InBev dat het coronavirus tot een daling van de ebitda met 10 procent zal leiden.

De Nederlandse concurrent Heineken meldde onlangs ook al dat de virusuitbraak waarschijnlijk impact zou hebben op de resultaten. Maar toen Heineken met zijn cijferupdate kwam was nog geen goede inschatting te maken van de verwachte schade.