AB InBev liep al 261 miljoen euro aan opbrengsten mis in China door virus

27 februari 2020

08u09

Bierreus AB InBev is door de uitbraak van het coronavirus in China in de eerste twee maanden van dit jaar ongeveer 285 miljoen dollar (261 miljoen euro) aan opbrengsten misgelopen en ongeveer 170 miljoen dollar (155 miljoen euro) aan ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) verloren. Dat meldt het bedrijf bij de presentatie van zijn jaarresultaten.

"De uitbraak heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de vraag in China in zowel het horeca- als het thuisgebruiksegment", klinkt het bij biergigant AB InBev, het concern achter merken als Jupiler, Hoegaarden, Leffe én het van oorsprong Mexicaanse biermerk Corona. Daarnaast was de vraag tijdens het Chinese Nieuwjaar lager dan de vorige jaren aangezien het samenviel met de start van de uitbraak.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht AB InBev dat het coronavirus tot een daling van de ebitda met 10 procent zal leiden.

De Nederlandse concurrent Heineken meldde onlangs ook al dat de virusuitbraak waarschijnlijk impact zou hebben op de resultaten. Maar toen Heineken met zijn cijferupdate kwam was nog geen goede inschatting te maken van de verwachte schade.