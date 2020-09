AB InBev laat dwangsommen uitvoeren in Jupille: “agressieve sfeer, ernstige bedreigingen van vakbond” redactie

09 september 2020

22u02

Bron: Belga 0 Economie AB InBev laat voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf dwangsommen uitvoeren. Aanleiding is de onveilige situatie die is ontstaan aan de brouwerij in Jupille (provincie Luik) waar vorige week een staking is uitgebroken, na een reeks coronabesmettingen.

De stakingsactie gaat gepaard met blokkades. Volgens verslagen van een deurwaarder is er evenwel ook sprake van ""een agressieve sfeer ter plaatse, sabotage en een gevaarlijke context waarin de vakbond zelfs iemand die verplicht in quarantaine moest verzamelde rond de stakingsposten". Er is bovendien sprake van "ernstige bedreigingen van de vakbond" die verschillende mensen ontvingen.

Een rechter heeft eerder deze week beslist dwangsommen op te leggen aan mensen die de brouwerij blokkeren en verder gaan dan wat het stakingsrecht toelaat. Om veiligheidsredenen zegt de brouwer geen andere keuze te zien dan die gerechtelijke beslissing toe te passen en dwangsommen te laten uitvoeren. Er zal dan ook 24 uur op 24 een deurwaarder aan de brouwerij van Jupille postvatten.

Om een objectief beeld te krijgen, vraagt de brouwer ook een bijkomend extern onderzoek, waarbij ze de Inspectie op het toezien van het Welzijn zal betrekken.

Personeelsdirecteur

De socialistische vakbond FGTB vindt dat de directie in Jupille te laat is opgetreden nadat een coronahaard opdook in de logistieke afdeling van de brouwer. Er wordt sinds vorige donderdag gestaakt. De vakbond eist dat de personeelsdirecteur en de preventieadviseur opzij worden geschoven. AB InBev weigert dat echter.

Verzoeningsoverleg is dinsdagavond afgesprongen. De situatie in de brouwerij - waar onder meer Jupiler wordt gebrouwen - lijkt dan ook muurvast te zitten. De bonden dreigen met een staking tot de finish.

Intussen blijft AB InBev bij zijn standpunt. Er zijn wel degelijk “zeer doeltreffende veiligheidsmaatregelen genomen” in de brouwerij, wat blijkt uit het groot aantal negatieve coronatests. Het bedrijf dringt er bij de FGTB op aan terug te keren naar de rede en de continuïteit.

Morgen zal het werk overigens ook worden neergelegd in de AB InBev-vestigingen in Leuven en Hoegaarden, en dit uit solidariteit met de werknemers van Jupille, zo lieten de vakbonden vandaag weten.

Lees ook:

Na Jupille wordt werk donderdag ook neergelegd bij AB InBev in Leuven en Hoegaarden

Nu “10 coronabesmettingen” bij AB InBev in Jupille: personeel staakt voort, ook acties in Jumet en Anderlecht