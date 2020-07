AB InBev hard geraakt door sluiting horeca SPS

30 juli 2020

08u48

AB InBev heeft in het tweede kwartaal veel minder bier verkocht door de coronacrisis, onder andere door de sluiting van de horeca in veel landen. Doorgaans zijn kroegen, hotels en restaurants goed voor een derde van de omzet van de brouwer.

AB InBev zag de biervolumes in de afgelopen periode met 17 procent dalen op jaarbasis. Vooral in april (-32,4 procent) en in mei (-21,4 procent) behaalde de brouwer mindere prestaties. In juni stegen de volumes weer licht, met 0,7 procent. De totale omzet daalde met bijna 18 procent tot 10,3 miljard dollar (8,76 miljard euro). Het bedrijfsresultaat zakte met 34 procent tot 3,4 miljard dollar (2,9 miljard euro). Analisten hadden volgens persagentschap Bloomberg echter een nog sterkere terugval verwacht, met 36,4 procent.

De brouwer noteerde daarnaast een waardevermindering van 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro) als gevolg van risico's van de coronacrisis in Afrika. Die vermindering werd gedeeltelijk gecompenseerd door de opbrengst van de verkoop van de Australische activiteiten voor een bedrag van 1,9 miljard dollar (1,6 miljard euro).

AB InBev zegt belangrijke maatregelen te hebben getroffen om te kunnen blijven investeren in de merken en een sterk herstel voor te bereiden. De geleidelijke heropstart van de horeca wereldwijd zorgde voor betere resultaten, vooral in mei en juni. "We verheugen ons op de terugkeer van die consumptiegelegenheden, maar blijven voorzichtig aangezien we momenteel opnieuw restricties van de horeca zien in bepaalde markten", klinkt het. "Zuid-Afrika implementeerde medio juli een tweede verbod op de verkoop van alcohol, wat een impact zal hebben op onze resultaten in het derde kwartaal.”