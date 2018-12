AB InBev gaat in zee met Canadees wietbedrijf mvdb

19 december 2018

23u38

Bron: Belga 0 Economie Bierreus AB InBev en cannabisproducent Tilray hebben in Canada een partnerschap gesloten. In het Noord-Amerikaanse land gaan de twee samen onderzoek doen naar niet-alcoholische dranken op basis van cannabis. De bedrijven zijn plan hierin elk zo'n 50 miljoen dollar in te investeren, zo staat in een persbericht dat deze avond werd verspreid.

De samenwerking is beperkt tot Canada, klinkt het. Pas later zal duidelijk zijn of er ook effectief dranken op de markt gebracht worden.Eerder waagden ook andere grote bedrijven zich al op deze boomende markt. Het bier- en wijnbedrijf Constellation Brands stak zo'n 3,8 miljard dollar in het Canadese Canopy Growth, dat medicinale wiet kweekt.



De Amerikaanse brouwer Lagunitas heeft in de Verenigde Staten al een non-alcoholisch cannabisdrankje, genaamd Hi-Fi Hops, op de markt gebracht. En Coca-Cola voert op zijn beurt gesprekken met het Canadese Aurora om samen drankjes te ontwikkelen op basis van cannabis.



Concreet gaat het om drankjes met het bestanddeel CBD, oftewel cannabidiol, dat geneeskrachtige eigenschappen wordt toegeschreven, maar niet het psychoactieve effect van de softdrug heeft.