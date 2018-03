AB InBev boekt beste resultaten in drie jaar dankzij 'premiumisering' Redactie

01 maart 2018

08u00

Bron: belga 3 Economie AB InBev heeft vorig jaar de beste beste financiële resultaten in drie jaar geboekt: de opbrengsten stegen met 5,1 procent en het verkochte volume klokte 0,2 procent hoger af. Volgens de brouwer zijn de goede resultaten onder meer te danken aan de 'premiumisering', waarvan AB InBev een prioriteit maakt.

Dankzij een sterk vierde kwartaal wist AB InBev zijn jaaromzet met 5,1 procent op te krikken tot 56,44 miljard dollar (46,3 miljard euro). De ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging 13,4 procent omhoog tot 22,08 miljard dollar (18,11 miljard euro). De gecombineerde omzet van de drie topmerken Stella Artois, Budweiser en Corona steeg 9,8 procent.

De biermarkt is echter al een tijdje krimpend op verschillende plaatsen in de wereld. AB InBev speelt daar op verschillende manieren op in. Een voorbeeld is 'premiumisering' van bier. Voor AB InBev is dat een van de commerciële prioriteiten geworden. Het bedrijf zet in op een verbeterde consumentenervaring en biedt meer keuzemogelijkheden aan, met verschillende speciaalbieren en ambachtelijke bieren.

Voorts zegt het bedrijf dat de fusie met SABMiller de verwachtingen heeft overtroffen. De synergieën zijn groter en worden ook aan een sneller tempo gerealiseerd. "De combinatie heeft geleid tot een geheel dat meer is dan de som van de delen", luidt het. De bedrijfsintegratie was goed voor 1,3 miljard dollar aan synergieën en kostenbesparingen vorig jaar.