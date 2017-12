AB InBev bestelt 40 elektrische trucks bij Tesla EB

Anheuser Busch, de Amerikaanse dochter van brouwer AB InBev, heeft bij Tesla een bestelling geplaatst van veertig elektrische trucks. Vorige maand onthulde Tesla het prototype van zijn nieuwe elektrische truck die in 2019 in productie moet worden genomen.

Volgens Anheuser Busch gaat het om een van de grootste voorbestellingen van de elektrische truck. Eerder plaatsten onder meer logistiek dienstverlener DHL en supermarktbedrijf Wal-Mart een bestelling bij Tesla.

De trucks moeten het distributienet vergroenen. Ze zijn volledig elektrisch en kunnen autonoom rijden. Volgens de Amerikaanse brouwer kadert de bestelling in het engagement van AB InBev om tegen 2025 de operationele koolstofuitstoot met 30 procent te verminderen. Eerder dit jaar meldde de Leuvense brouwgroep dat het tegen 2025 enkel nog groene energie wil gebruiken.

In België loopt bij AB InBev een proefproject met een supertruck en ook een 'biertrein' tussen de brouwerij in Jupille en het distributiecentrum van warenhuis Delhaize in Ninove moet vrachtwagens van de weg halen en de CO2-uitstoot verminderen.